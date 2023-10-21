Признанный иноагентом экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Японии

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Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе*, которого российские власти в четверг, 20 октября, признали иностранным агентом, во время своей работы в МИД активно лоббировал передачу Японии Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
В МИД Японии ранее заявили, что южная часть Курильских островов является исконно японской, и сейчас находится под незаконной оккупацией РФ. В ведомстве подчеркнули, что курильский вопрос считается самым острым в российско-японских отношениях, однако, сейчас Россия прекратила переговоры по этой теме, ввиду санкционного давления с японской стороны из-за конфликта на Украине.
Объясняя решение о признании Кунадзе* иноагентом, Минюст РФ указал, что дипломат распространял информацию, направленную на построение негативного образа России, а также ложные данные о принятых российскими властями решениях. Также он принимал участие в различных мероприятиях, организаторами которых были иностранные структуры.
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*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Артем Путинцев