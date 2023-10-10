Продавец из Ашкелона рассказала, каких товаров почти не осталось в магазинах

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Продавец из Ашкелона Наталья рассказала, что в городских магазинах на фоне атак ХАМАС не хватает питьевой воды, молока и сигарет.
«Нехватка воды, молока. Два дня мы находились без молока, вообще не было поступления. Сигареты едем выбирать в другие города, потому что в Ашкелон боятся въезжать с товаром», - рассказала Наталья корреспонденту РЕН ТВ.9 сентября бомба ХАМАС попала в жилой дом в Ашкелоне. Из-за этого в городе до вечера была отключена электроэнергия. Многие предприятия не работают, продуктовые магазины 10 октября закроются раньше из-за сообщений о возможном ударе по Ашкелону.
«ХАМАС обещал стереть Ашкелон с лица земли из-за того, что не прекращаются боевые действия в секторе Газа. Есть большая вероятность, люди боятся. Поэтому мы сегодня закрываемся пораньше», - сообщила Наталья.Израиль в данный момент готовится к наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Израильские власти призывают жителей приграничных территорий запастись продуктами на 3 дня.
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