Продающиеся в России детские игрушки планируют проверять на духовность и нравственность

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В России могут ввести процедуру социальной и психологической оценки детских игрушек и игр. В настоящее время готовится законопроект, в котором будут определены критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны.
Предлагаемый законопроект подразумевает внедрение психолого-педагогической экспертизы игрушек. Как уточнила депутат, речь идет об игрушках, которые вызывают ужас у детей, родителей и законодателей. Она привела в пример печально известную мягкую игрушку Хагги Вагги из компьютерной игры Poppy Playtim. Этот персонаж оживает и по сюжету должен убить своего владельца. По словам Татьяны Буцкой, окончательные критерии такой оценки определит психолого-педагогическое сообщество.
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