Проект бюджета на 2024-2026 годы в первом чтении рассмотрят 26 октября

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел дополнительное заседание Совета ГД. На нем было принято решение рассмотреть проект бюджета на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября.
После оценки соответствия представленных материалов Бюджетному кодексу профильный комитет Госдумы вынесет на рассмотрение Совета палаты предложения по его прохождению в Государственную думу.
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