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Проекты постановлений о лишении мандатов Власова и Белоусова внесены в Госдуму

31 октября 2023, 14:51
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесены на рассмотрение проекты постановлений о лишении полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова (фракция «Справедливая Россия — За правду»).

Такое решение было принято в связи с тем, что парламентарии не посещали заседания комитетов и комиссий, членами которых они являлись. Еще в пятницу, 27 октября, на заседании комитета Госдумы по защите конкуренции, в который входил Белоусов, обсуждался вопрос о лишении его депутатского мандата. 30 октября такое же решение было принято в отношении члена комиссии Госдумы по регламенту Власова.

На заседании комиссии по этике сегодня, 31 октября, решение по прекращению полномочий обоих депутатов было признано оправданным. Далее вопрос был перенаправлен в мандатную комиссию, а та уже внесла на рассмотрение в Гоударственную думу проект соответствующего постановления.

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#госдума
#депутат
#комиссия
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США хотят «поддержать» энергетический сектор Украины
31 октября 2023, 15:31

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено подготовить проект по «поддержке» энергетического сектора Украины.
«Главная цель контракта — оказать правительству Украины помощь в закупках, стратегическую и техническую поддержку, направленную на укрепление устойчивости, надёжности, доступности и безопасности секторов электроэнергии, природного газа и централизованного теплоснабжения», — приводит RT текст соответствующего документа.

Уточняется, что благодаря проекту в энергетическую сферу страны привлекутся инвестиции на сумму не менее $1 млрд. По итогу, Украина будет способна удовлетворять спрос и обеспечивать энергией своих потребителей.

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#сша
#инвестиции
#украина
#энергетика
#политика
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ЦАХАЛ заявила об «ожесточенных боях в глубине сектора Газа»
31 октября 2023, 15:26

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в своем Telegram-канале, заявила о ведении ожесточенных боев в глубине сектора Газа.
«Армия обороны Израиля уничтожила десятки бомбардировщиков, противотанковые пусковые отряды и противотанковые пусковые посты», - сообщили представители израильской армии.

По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. По словам Израиля, в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа вошла в третью фазу, которая включается в себя расширение наземных действий в палестинском анклаве.

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#операция
#армия
#израиль
#сектор газа
#палестина
#хамас
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Госдума распространила на добровольцев ответственность за порчу военного имущества
ГД: добровольцы будут нести ответственность за порчу военного имущества
31 октября 2023, 15:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении добровольцев к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно оружию, военной технике или иному имуществу в ходе выполнения своих обязанностей.
Отмечается, что в Госдуму документ внесли депутаты вместе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Предлагается внести изменения в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

Авторы законопроекта заявили, что добровольцы, наравне с военнослужащими ВС РФ, участвуют в боевых действиях и имеют при себе вооружение, а также используют крупную боевую технику для выполнения своих обязанностей. При этом, согласно закону, военнослужащие несут материальную ответственность в случае причинения ущерба, а добровольцы – нет. 

Таким образом, законопроект предусматривает также внесение изменений в закон «Об обороне», где под понятием «военнослужащий» будут восприниматься и добровольцы. 

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Проекты постановлений о лишении мандатов Власова и Белоусова внесены в Госдуму

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#госдума
#добровольцы
#военные
#законопроект
#ущерб
#имущество
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Совещание Совбеза: за что приказал расстреливать Кадыров и кого назвал мразью Путин
Песков рассказал об итогах совещания Путина с Совбезом по событиям Махачкале
31 октября 2023, 15:05

Фото: сайт Кремля

В аэропорту Махачкалы 29 октября произошли массовые беспорядки в связи с прибывшим рейсом из Израиля. В результате протестов более 20 человек пострадали. Редакция «Радио 1» расскажет, кто спровоцировал протесты, какие меры к организаторам примет Кремль, и как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бороться с зачинщиками подобных акций.

Протесты в аэропорту Махачкалы


29 октября на территорию международного аэропорта Махачкалы ворвалась группа агрессивных протестантов с флагами Палестины и антиизраильскими лозунгами. Противоправные действия участников акции привели к повреждению двери одного из терминалов, в результате чего толпа смогла беспрепятственно проникнуть на взлетную полосу. Протестанты требовали у находящихся на борту прибывшего из Тель-Авива самолета документы, чтобы выяснить, нет ли среди пассажиров израильских беженцев. В результате массовых беспорядков, более 20 человек пострадали. Девять человек из числа раненых — полицейские.


Протестной акции предшествовала распространившаяся в сети Интернет информация о том, что в Махачкалу прибудут израильские беженцы. Однако позже выяснилось, что сведения были фейковыми, и на борту самолета находились чеченцы и дагестанцы, которые летали в Тель-Авив для прохождения лечения. 


Кадыров предложил стрелять в зачинщиков беспорядков 


Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам силовых структур и приказал им открывать огонь по тем протестующим, кто не выполняет законных требований правоохранительных органов.  Об этом он заявил в ходе совещания с представителями МВД и Росгвардии в правительстве республики.


«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — заявил Кадыров.

 

Путин отреагировал на беспорядки в Махачкале 


На фоне беспорядков в Махачкале президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ. В рамках своего выступления он заявил, что протесты в Махачкале были спровоцированы с помощью социальных сетей. По словам главы государства, в провокации принимала участие Украина и спецслужбы западных стран. 


Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон
Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

Путин назвал всех причастных к организации протестов в аэропорту Дагестана мразями. 


«Мрази, да и только. По-другому и сказать невозможно!» — заявил Путин.

Глава государства обратился к главам регионов РФ и руководителям силовых ведомств и заявил, что для защиты конституционного строя страны нужно действовать строго и своевременно. Президент также напомнил о позиции России по ситуации на Ближнем Востоке и сообщил, что Москва по-прежнему настаивает на том, что конфликт удастся разрешить только после создания суверенного палестинского государства.

Песков заявил о мерах против «вмешательств извне»


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после совещания главы государства, было принято решение об усилении мер по противодействию вмешательству в дела РФ извне. Спикер Кремля добавил, что речь идет в том числе об информационной манипуляции.

Песков пояснил, что будут проработаны такие способы, которые не позволят провоцировать ситуацию в России, используя тему ближневосточного конфликта.

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#рамзан кадыров
#беженцы
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Патрушев раскрыл, зачем США взорвали «Северные потоки»
Патрушев: США взорвали «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из РФ
31 октября 2023, 15:02

Фото: iStock/Leestat

Соединенные Штаты Америки взорвали «Северные потоки», чтобы Европа больше не могла получать российский газ, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске.
«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», - прокомментировал ситуацию Патрушев. 

Он также напомнил, что Штаты спровоцировали государственный переворот на Украине и превратили страну в ​полигон для испытаний своего оружия. То же самое ​сейчас происходит ​на полях палестино-израильского конфликта, ​подытожил Патрушев. 

Напомним, диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена 26 сентября 2022 года. В результате серии взрывов в экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2». 

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#северный поток
#взрыв
#сша
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Патрушев назвал виновника в обострении израильского кризиса
Патрушев: Катастрофическое обострение в Израиле спровоцировала политика США
31 октября 2023, 14:57

Фото: istock / alexkich

Обострение на Ближнем Востоке спровоцировала политика Соединенных Штатов Америки и сейчас Вашингтон подогревать конфликт. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

«Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения«», — утверждает Патрушев.
Он также обратил внимание на то, что США наоборот способствует эскалации палестино-израильского конфликта, поставляя оружие в регион, а не пытаются его урегулировать. Патрушев заключил, что Штаты преследуют цели сохранения глобального доминирования и обеспечения собственной безопасности.

Ранее Николай Патрушев рассказала, что Соединенные Штаты Америки взорвали «Северные потоки», чтобы Европа больше не могла получать российский газ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
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#политика
#регион
#израиль
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Более 900 граждан РФ находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа
31 октября 2023, 14:31

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Более 500 граждан Российской Федерации ожидают эвакуации из сектора Газа. Всего же в российском эвакуационном списке находятся более 900 человек.
Об этом сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. Она также добавила, что возможность быть включенным в этот список все еще сохраняется. Для людей, ожидающих эвакуации, к сожалению, нет организованного места размещения, сообщает ТАСС.

По словам Зариповой, в секторе Газа люди постоянно перемещаются из района в район, из города в город, чтобы спастись от обстрелов и бомбежек. Кто-то находится в школах, где сотрудниками Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обустроены временные пункты размещения, кто-то укрывается в больницах. Работа по эвакуации российских граждан с территории анклава продолжается.

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#люди
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#сектор газа
#эвакуация
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Песков рассказал, как проходило совещание Путина по событиям в Дагестане
Песков: На совещании Путина обсуждалось противодействие вмешательству извне
31 октября 2023, 14:17

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал совещание, проведенное президентом РФ Владимиром Путиным, в связи с беспорядками в Махачкале. Он рассказал, что было принято решение, согласно которому усилятся меры по противодействию вмешательству в дела России извне.

«Вы по составу участников сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействию вмешательству извне, которое способно спровоцировать ситуацию в стране. Вы видели состав участников, это те самые люди, которые отвечают за эту работу», — заяви Песков.
Представитель Кремля сказал, что не может подробнее рассказать о принятых решениях.

Совещание проходило в закрытом формате. Далее органы будут предпринимать следственные действия, после чего ситуации будут подвергаться анализу для минимизации незаконных проявлений или их исключения.

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#люди
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#владимир путин
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Востоковед Чупрыгин заявил, что ХАМАС уже выиграл в конфликте с Израилем
31 октября 2023, 13:49

Фото: IStock/Racide

Израиль не рассматривает возможность прекращения огня в секторе Газа и намерен продолжать свою военную операцию против ХАМАС. Об этом завил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Однако востоковед и арабист Андрей Чупрыгин уверен, что в конфликте ХАМАС уже одержал победу. В беседе с «Радио 1» он заявил, что радикальная палестинская организация достигла всех своих целей.
«С моей точки зрения уже выиграл ХАМАС, он достиг своей цели. ХАМАС вернул к жизни антиизраильские настроения на Ближнем Востоке и не только, он сорвал процесс урегулирования отношений, который продолжался все последние годы, в частности, переговоры с Саудовской Аравией. Но как будет дальше – посмотрим», — сказал Андрей Чупрыгин.
Эксперт подчеркнул, что многие ждали решительных действий от Израиля, однако этого не произошло. В такой ситуации сложно оценивать эффективность ведения войны, заметил он.  
«Они идут достаточно осторожно по земле, очевидно, хотят минимизировать потери своих военнослужащих, очевидно, есть желание минимизировать потери гражданского населения. Хотя трудно сказать, насколько это у них получается», — добавил востоковед.
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#война
#израиль
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