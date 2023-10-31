Проекты постановлений о лишении мандатов Власова и Белоусова внесены в Госдуму

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В Государственную думу РФ внесены на рассмотрение проекты постановлений о лишении полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова (фракция «Справедливая Россия — За правду»).
На заседании комиссии по этике сегодня, 31 октября, решение по прекращению полномочий обоих депутатов было признано оправданным. Далее вопрос был перенаправлен в мандатную комиссию, а та уже внесла на рассмотрение в Гоударственную думу проект соответствующего постановления.
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Александр Бойцов