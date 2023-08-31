Профайлер Давыдов: Тема Украины вызывает у Трампа сильнейший стресс

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Профайлер Денис Давыдов заявил, что бывший президент США Дональд Трамп испытывает сильнейший стресс из-за вовлеченности США в конфликт на Украине.
«Трамп убеждён, что участие США в конфликте на Украине будет иметь ужасные последствия для Штатов. Тема вызывает сильнейший стресс и волнение. Он действительно испытывает стресс из-за жертв боевых действий с обеих сторон», — пояснил в беседе с NEWS.ru Давыдов.
При этом, по мнению специалиста, Трамп на самом деле не верит в лёгкость разрешения украинского конфликта, о чём экс-президент США не раз публично заявлял.
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