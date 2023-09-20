Произошло еще одно обрушение в доме в Балашихе

Фото: Дмитрий Белицкий
Произошло еще одно обрушение после взрыва газа в доме Балашихе.
Бетонная плита обрушилась на землю. Информацию передает телеграм-канал Mahs.
Ранее в пресс-службе подмосковного Министерства здравоохранения сообщили о 5 погибших и 13 пострадавших. После первого обрушения бетонной плиты погибло два спасателя. Все раненые госпитализированные, им оказывается медицинская помощь.
Напомним, что взрыв в доме произошел 20 сентября, в 8:21 по причине детонации газовоздушной смеси. Из-за взрыва обрушились 3, 4 и 5 этажи, разрушено около 10 квартир.
Сейчас в управляющей и газовой компаниях проводят обыски и опрашивают сотрудников по факту происшествия.
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Ранее в пресс-службе подмосковного Министерства здравоохранения сообщили о 5 погибших и 13 пострадавших. После первого обрушения бетонной плиты погибло два спасателя. Все раненые госпитализированные, им оказывается медицинская помощь.
Сейчас в управляющей и газовой компаниях проводят обыски и опрашивают сотрудников по факту происшествия.
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