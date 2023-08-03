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Производитель Jacobs прекратит продажу западных брендов кофе в России

Компания JDE Peet''s прекратит продажи кофе и чая в России до конца 2023 года
03 августа 2023, 08:24

Фото: iStock/butenkow

Компания JDE Peet''s решила сократить деятельность в России. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года.
На российском рынке до конца 2023 года планируется прекращение реализации всей продукции торговых марок Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts. Соответствующее решение приняла американо-голландская JDE Peet's.

По данным отчета компании, организация уже понесла существенные убытки из-за ребрендинга продукции в РФ. Также, о сумме ущерба в размере в 185 миллионов евро заявил гендиректор компании Фабьен Саймон.


Ранее сообщалось о продаже бизнеса в России владельцем брендов Zewa, Libresse и Libero. Все предприятия на территории Россиипрекратили свою деятельность.

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#рынок
#компании
#предприятия
#рф
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В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники на Украину
Гагин: Поставки западной военной техники на Украину сократились
03 августа 2023, 08:14

Фото: iStock/Alexey Molotov

Советник Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на территорию Украины сократились поставки западной военной техники. Об этом пишет издание РИА Новости.
По его словам, европейские страны стали все больше выражать недовольство по поводу помощи Украине. В связи с нарастающим негодованием, поставки военной техники Киеву существенно сократились.

Гагин также выразил сомнения относительно поставок Украине боевых самолетов. Он отметил, что потеря истребителей ударит по военной промышленности США, на что они наверняка не готовы пойти. Практически все страны возмущаются необходимостью продолжать оказывать Киеву помощь, заключил он. 

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#страны
#поставки
#всу
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Боррель рассказал о планах России по экспорту зерна
Боррель: Россия делает страны зависимыми, продавая им дешевое зерно
03 августа 2023, 07:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.
По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.

Боррель также отметил, что в отношении российского экспорта удобрений и продовольствия санкции ведены не были. Он также заверил, что ЕС предпринимал усилия, чтобы рестрикции не коснулись обеспечения продовольствием третьих стран. 

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#россия
#санкции
#зерно
#продовольствие
#сделки
#ес
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НАТО провоцирует новую холодную войну
Посол КНР Чжан: НАТО может спровоцировать новую холодную войну
03 августа 2023, 07:11

Фото: iStock/Sky_Blue

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО, путем расширения организации.
По его мнению, продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион способствует возникновению ряда напряженностей. К последствиям он отнес гонку вооружений и усиливающийся дефицит доверия. 

Ханьхуэй заявил, что альянс провоцирует новую холодную войну, создавая конфронтацию между лагерями. Также, по мнению посла, причиной усугубления украинского кризиса стало НАТО и стремление альянса к расширению. Он отметил, что в мировом сообществе продвижение организации на восток не заручается поддержкой, некоторые страны-члены также выступают против таких тенденций.

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#страны
#регион
#дефицит
#нато
#китай
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Крупнейший ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния
The Cryosphere: крупный ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния
03 августа 2023, 04:53

Фото:istockphoto/anyaberkut

Исследователи из Гельмгольцского центра полярных и морских исследований в Германии установили, что самый большой гренландский ледник утратил 42 процента своего объема из-за интенсивного таяния, вызванного глобальным изменением климата. Это выводы описаны в статье, опубликованной в научном журнале The Cryosphere.
Ученые выяснили, что глубокий подледниковый канал высотой 500 метров и шириной одного километра способствовал таянию ледника Ниогальвфьердсбра у его основания. Это произошло из-за проникновения теплых атлантических промежуточных вод, поднимающихся с глубины 500–1000 метров при температуре более одного градуса Цельсия. Затем легче всплывающая талая вода продолжает двигаться в подледниковую полость, вызывая дополнительное формирование каналов. Этот процесс в свою очередь еще больше усиливает таяние.

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#ученые
#вода
#человек
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Посол Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ
Посол Антонов: США давно нарушают дух и букву ДСНВ, не соблюдая основные лимиты договора
03 августа 2023, 04:23

Фото: сайт посольства РФ в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил американскую сторону в долгосрочном нарушении «духа и буквы» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и охарактеризовал заявления об интересе к договору как «пустую риторику». Об этом сообщает РИА Новости.
«Вашингтон уже долго нарушает как дух, так и букву данного договора. Он не только отверг установленные преамбулой ДСНВ принципы, но также не соблюдает ключевые лимиты договора, ограничивающие количество стратегических вооружений. Без законных оснований было исключено около ста стратегических наступательных вооружений, включая пусковые установки подводных баллистических ракет и тяжелые бомбардировщики. Повторные требования России устранить этот вопрос были проигнорированы», — заявил Антонов.
В феврале Россия приостановила свое участие в ДСНВ, который был единственным на тот момент двусторонним режимом контроля над ядерным оружием, и указала, что возобновление участия будет зависеть от того, как будет учитываться общий ударный потенциал НАТО.

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#сша
#россия
#производство
#контроль
#нато
#антонов
#дснв
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100 тысяч украинских беженцев могут покинуть Британию в 2025 году
Daily Telegraph: 100 тыс. украинских беженцев придется покинуть Британию
03 августа 2023, 03:15

Фото: iStock/8213erika

Британский парламентарий и экс-министр юстиции Роберт Бакленд выразил опасения, что около 100 тысяч украинских беженцев, в настоящее время проживающих в Великобритании, могут быть вынуждены покинуть страну по истечению срока их виз в 2025 году. Об этом информирует газета Daily Telegraph.
Бакленд высказал обеспокоенность из-за неопределенности ситуации и сложностей в планировании будущего для украинцев, проживающих на территории Великобритании.

Он также призвал британскую власть обеспечить более устойчивый статус для беженцев из Украины, предложив начать всю необходимую подготовку в текущем году.

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#власть
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Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет
Экс-президент США Трамп сообщил, что ему грозит 561 год тюрьмы
03 августа 2023, 02:32

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США, Дональд Трамп предположил, что ему может быть вынесен приговор на 561 год тюремного заключения на основе текущих обвинений против него, передает РИА Новости.
«Министерство Юстиции США, которое находится под влиянием хитрого Джо (Байдена), вновь предъявляет мне незаконные обвинения. По некоторым данным, я могу получить совокупный срок в 561 год за ведение „охоты на ведьм“ левыми. Это равносильно шести пожизненным срокам», — говорится в заявлении Трампа.
Ранее специальный прокурор Джек Смит заявил о предъявлении обвинений Трампу по нескольким пунктам. Бывшему лидеру страны предъявлены обвинения в попытке удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года путем незаконных действий. Ожидается, что Трамп появится в суде в Вашингтоне 3 августа.

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#выборы
#сша
#дом
#страны
#трамп
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Грузия запретила реэкспорт в Россию американских автомобилей
Business Media: Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей из США
03 августа 2023, 00:38

Фото: istockphoto.com/Apriori1

С первого августа Грузия ввела запрет на вывоз и перевозку автомобилей американского производства в Россию и Белоруссию. Похожие ограничения для автомобилей, произведенных в странах Евросоюза (ЕС), начнут применяться с 26 сентября, сообщает Business Media, ссылаясь на налоговую службу Министерства финансов Грузии.
Эти меры были приняты в соответствии с 11-м пакетом санкций ЕС. До введения этого пакета санкций, в РФ запрещалось ввозить автомобили из ЕС стоимостью более 50 тысяч евро. Однако, последний пакет санкций расширил ограничения, запрещая импорт в Россию автомобилей с двигателем объемом больше 1,9 литра, а также всех электромобилей и гибридных автомобилей.

Согласно отчету, легковые автомобили занимают третье место среди товаров, которые Грузия экспортирует в Россию. За первые шесть месяцев этого года из Грузии было отправлено свыше 3,7 тысяч автомобилей на общую сумму 53 миллиона долларов.

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#жара
#такси
#автомобили
#грузия
#ограничения
#меры
#импорт
#ес
#рф
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Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора
Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру на фоне военного переворота
02 августа 2023, 23:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

После того, как в Нигере была захвачена власть повстанцами, Всемирный банк объявил о приостановке финансирования всех проектов в стране, за исключением тех, которые связаны с частным сектором, указано в официальном заявлении международного кредитного института.
«Всемирный банк утверждает важность мира, стабильности и преобладания закона как ключевых компонентов для создания мира без бедности на жизнеспособной планете. Мы обеспокоены попытками свержения демократически избранного правительства в Нигере. В ответ на эти события, Всемирный банк решил приостановить финансирование всех проектов до получения дополнительной информации, за исключением тех, которые связаны с частным сектором. Деятельность в этой сфере будет продолжаться с особым вниманием к ситуации», — говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что организация планирует тщательно следить за событиями в африканской стране.

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