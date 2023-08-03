Производитель Jacobs прекратит продажу западных брендов кофе в России

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Компания JDE Peet''s решила сократить деятельность в России. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года.
По данным отчета компании, организация уже понесла существенные убытки из-за ребрендинга продукции в РФ. Также, о сумме ущерба в размере в 185 миллионов евро заявил гендиректор компании Фабьен Саймон.
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Анастасия Крестьянова