Производитель «Вязанки» поставит в Китай продукты из растительного белка

Крупный российский производитель мясных продуктов компания «Аби» (торговые марки «Стародворье», «Горячая штучка» и «Вязанка») будет экспортировать продукты из растительного белка в Китай. В настоящее время готовятся документы для первой поставки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«Сейчас компания оформляет документы для первой поставки в Китай. Будем поставлять замороженные полностью готовые продукты на основе растительного белка, а также замороженную десертную выпечку», — цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что компания приступила к производству продукции из растительного белка в 2022 году. В октябре была представлена линейка под брендом Foodgital, а с 2023 года стартовали продажи.
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