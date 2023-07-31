Прокуратура Красноярского края обвинила экс-главу правительства в превышении полномочий

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Экс-глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин подозревается в превышении полномочий во время строительства метро. Об этом сообщает прокуратура региона.
По этому же делу обвиняется бывший начальник краевого транспортного управления Константин Мандров.
За совершённые преступления по отношению к Лапшину и Мандрову открыты уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
В СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии заявили о закрытии расследования.
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За совершённые преступления по отношению к Лапшину и Мандрову открыты уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
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Анастасия Чинкова