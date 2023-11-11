Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя* на предмет дискредитации ВС РФ

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Московская прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя* по поводу дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной проверки, инициированной надзорным ведомством, стало интервью, которое Дудю дали Виктория и Вадим Цыгановы.
Вика Цыганова добавила, что Дудю* следует отправиться в зону проведения спецоперации и личным примером доказать, что он является православным и патриотом своей страны.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов