Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на дело против Нетаньяху

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Генпрокуратура Стамбула направила запрос в Минюст на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает CNN Turk.
«Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху», — говорится в публикации.
Отмечается, что Турция требует, чтобы израильский премьер предстал перед судом.
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