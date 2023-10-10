Прокурор МУС Хан заявил о наличии мандата по нынешнему конфликту в Израиле

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У Международного уголовного суда (МУС) есть мандат на рассмотрение дел по нынешнему палестино-израильскому конфликту, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на слова прокурора Карима Хана.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.
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