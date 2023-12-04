«Ъ»: Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 лет

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Прокуратура запросила для двух бывших офицеров Минобороны России по 5,5 лет лишения свободы по так называемому «делу о надувных танках». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Двое офицеров, Юрий Здравило и Виталий Ликучев обвиняются в требовании 7,4 млн рублей за покровительство у руководителя ЗАО "НПП "Русбал", который рассчитывал стать единственным поставщиком для российской армии надувных макетов военной техники в натуральную величину.
Бывшие офицеры вину не признают и считают произошедшее провокацией. Они указали, что на момент задержания уже вышли в отставку и не выполняли функций в Минобороны.
Первоначально Здравило и Ликучева подозревали во взяточничестве, но дело переквалифицировано на особо крупное мошенничество.
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Бывшие офицеры вину не признают и считают произошедшее провокацией. Они указали, что на момент задержания уже вышли в отставку и не выполняли функций в Минобороны.
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Артем Путинцев