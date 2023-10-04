«Проработали все просьбы»: Байден высказался о встрече с Зеленским

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский лидер Джозеф Байден заявил, что проработал все просьбы президента Украины Владимира Зеленского о военной помощи ВСУ.
Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении Киеву твердотопливных тактических баллистических ракет ATACMS, заявил, что после встречи с Зеленским проработал все его просьбы о военной помощи Украине.
Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского правительства, а также с главой Белого дома Джозефом Байденом.
При это, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби завил, что у Соединенных Штатов осталось денег на два месяца поддержки Украины. При этом, Кирби отметил, что продолжительность помощи напрямую зависит от ее объемов и потребностей украинской армии.
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Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского правительства, а также с главой Белого дома Джозефом Байденом.
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Евгения Парфентьева