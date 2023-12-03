Протесты дальнобойщиков Польши и Словакии лишили Украину миллиардов гривен

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Украина потеряла 9,2 млрд гривен (23 млрд рублей) из-за протестов польских и словацких дальнобойщиков. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетьманцев, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, блокировка пограничных пунктов мешает экспорту страны и создает дыры в бюджете. По словам депутата, потери за ноябрь составили 19% от запланированных доходов, что несомненно повлияло на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).
1 декабря словацкий Союз автоперевозчиков начал блокировать пункт пропуска «Вышне-Немецке» на границе с Украиной. Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами. Водители требуют, чтобы Европейский союз отменил решение об ослаблении правил лицензирования для дальнобойщиков с Украины. «Дальнобои» из Польши, которые забастовку начали в начале ноября, жалуются, что их украинские коллеги предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».
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«А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны», — заявил Гетьманцев.
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».
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Артем Путинцев