



Кандидат Рамасвами находился в одной из кофеен в штате Айова, когда произошел спор с активистами на тему решения украинского кризиса. Он выразил свою точку зрения о том, как можно урегулировать ситуацию в Украине, включая необходимость организации переговоров между Киевом и Москвой, а также отказ от вступления Украины в НАТО, чтобы избежать прямого столкновения между США и Россией.Согласно рассказу кандидата в президенты, после, как он описал, «цивилизованного» обсуждения, два активиста сели в свой автомобиль и столкнулись с одним из автомобилей из его кортежа. В момент аварии кандидат Рамасвами не находился в своем автомобиле.Глава МВФ Георгиева: В 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлнВ США признали шесть своих ошибок в отношениях с РоссиейВ Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины