Протестующие напали на кандидата в президенты США из-за Украины

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Автомобиль из колонны кандидата в президенты США Вивека Рамасвами подвергся нападению со стороны протестующих после острой дискуссии на тему украинского конфликта, передает РИА Новости.
Согласно рассказу кандидата в президенты, после, как он описал, «цивилизованного» обсуждения, два активиста сели в свой автомобиль и столкнулись с одним из автомобилей из его кортежа. В момент аварии кандидат Рамасвами не находился в своем автомобиле.
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