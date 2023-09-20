Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики

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Площадь Республики, на которой находится здание правительства Армении, опустела после неорганизованного протестного мероприятия, прошедшего в среду, сообщает РИА Новости.
Спонтанная акция недовольства граждан Армении, возмущенных решениями армянских властей по вопросу Нагорного Карабаха, началась около 14:00 на площади Республики. Большинство участников собрались перед зданием кабинета министров страны.
В течение дня происходили столкновения между силовыми структурами и участниками митинга, самая напряженная ситуация возникла около 22:00, когда были брошены камни и бутылки в сторону полиции и спецназа, которые в свою очередь использовали щиты и задерживали протестующих.
Ближе к ночи большая часть площади опустела, несмотря на присутствие полиции и спецназа, которые продолжают охранять здание кабинета министров. Несколько участников акции остались на площади, но не проявляют активных действий.
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В течение дня происходили столкновения между силовыми структурами и участниками митинга, самая напряженная ситуация возникла около 22:00, когда были брошены камни и бутылки в сторону полиции и спецназа, которые в свою очередь использовали щиты и задерживали протестующих.
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Артем Кузьмин