Протестующие в Ереване требуют открытия коридора между Арменией и Нагорным Карабахом

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У здания правительства в Ереване люди в военной форме устроили протест с требованиями открыть Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Организовал акцию протеста активист Саркис Погосян. Он собрал несколько сотен человек, одетых в военную форму, у здания правительства Армении утром, 8 августа. Они требуют открыть Лачинский коридор, чтобы по нему происходила передача гуманитарного груза.
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Анастасия Чинкова