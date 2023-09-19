Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна и войны с Азербайджаном

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Протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, люди пытаются прорвать полицейский кордон, ранее выставленный вокруг здания кабмина. Протестующие уже начались столкновения с полицией. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты.
Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.
Ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе.
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Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.
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Элина Позднякова