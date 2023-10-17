Протестующие вышли на улицы Палестины после удара по больнице в Газе

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Протестующие собрались на улицах города Дженин на Западном берегу Иордана после взрыва в больнице в секторе Газа, видео протестов публикует Telegram-канал SHOT.
В настоящий момент в Джанине происходят столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.
Напомним, первоначальное расследование израильской армии показало, что больница в секторе Газа взорвалась в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС
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Евгения Парфентьева