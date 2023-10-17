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Протестующие вышли на улицы Палестины после удара по больнице в Газе

17 октября 2023, 22:09
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Протестующие собрались на улицах города Дженин на Западном берегу Иордана после взрыва в больнице в секторе Газа, видео протестов публикует Telegram-канал SHOT.

Город Дженин находится в Палестинской автономии, однако, право на эту территорию пытается оспорить Израиль. В ночь на 3 июля израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. Однако, вскоре израильские силовики покинули палестинский район.

В настоящий момент в Джанине происходят столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

Напомним, первоначальное расследование израильской армии показало, что больница в секторе Газа взорвалась в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС

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#армия
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#протесты
#палестина
#сектор газа
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ВС Израиля возложили на «Исламский Джихад» вину за удар по больнице Газы
ВС Израиля: «Исламский Джихад» несет ответственность за удар по больнице в Газе
17 октября 2023, 23:11

Фото: iStock/Alexyz3d

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари признал группировку «Исламский джихад» ответственной за удар по больнице в секторе Газа, который унес сотни жизней. Это произошло после того, как представитель минздрава Газы утверждал, что удар был нанесен израильской стороной и привел к гибели более 500 человек.
По данным палестинского минздрава, большинство жертв — женщины и дети. Анализ оперативных данных ЦАХАЛ указывает на то, что ракеты, выпущенные террористами, пролетели рядом с больницей «Аль-Ахли» в момент удара.

Хагари подчеркнул, что разведданные из нескольких источников свидетельствуют о том, что «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа.

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Протестующие вышли на улицы Палестины после удара по больнице в Газе

i24: Расследование Израиля показало, что больница взорвалась из-за ракеты ХАМАС
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#ракеты
#посольство
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Пентагон готовит две тысячи военных к отправке на Ближний Восток
17 октября 2023, 22:18

Фото: iStock/icholakov

Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ подготовить две тысячи военных к переброске на Ближний Восток, об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно 2 тысячам сотрудникам минобороны», - прокомментировала ситуацию Сингх.

Отмечается, что окончательного решения о переброске еще не принято. 

Ранее портал Axios сообщал, что Соединенные Штаты будут готовы вступить в конфликт на Ближнем Востоке если ливанское движение «Хезболлах» откроет «второй фронт» против Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сша
#армия
#военные
#израиль
#палестина
#хамас
#сектор газа
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i24: Расследование Израиля показало, что больница взорвалась из-за ракеты ХАМАС
17 октября 2023, 21:57

Фото: iStock/Alexyz3d

Первоначальное расследование израильской армии показало, что больница в секторе Газа взорвалась в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС, сообщает i24.
Напомним, от 500 до 1000 человек погибли при ударе по больнице в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя местного Минздрава. При этом, точное количество жертв в настоящий момент устаналивается.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.

Ранее, израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, что привело к частичному разрушению этих учреждений.

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#сектор газа
#хамас
#ракета
#израиль
#больница
#взрыв
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Израиль обвинил ХАМАС в попадании ракеты в больницу в Газе
i24: Армия обороны Израиля считает, что в больницу в Газе попала ракета ХАМАС
17 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/sarawutk

Армия Израиля связывает попадание ракеты в больницу в Газе с неудачным запуском ракеты ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24.
Армия Израиля также будет проводить расследование по факту трагедии в Газе.

Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
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#расследование
#минобороны
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СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США
Рейтер: Шаппс прибыл с визитом в США для обсуждения ситуации в Израиле и Украине
17 октября 2023, 21:47

Фото: iStock/mrrobotonur07

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#президент
#человек
#министр
#саммит
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Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами
Россия призывает страны ООН не допустить украинских провокаций с химикатами
17 октября 2023, 21:30

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Замглавы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов. Об этом Воронцов сообщил на заседании Первого комитета ГА ООН.
Воронцов подтвердил твердую приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. Он отметил, что ответственность за химическую интоксикацию украинской территории несут не только киевские власти.

«Для нас не является секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ», — рассказал Воронцов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили боеприпасы с химической начинкой при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что противник применял их в Волновахе, под Угледаром и Мариуполем, в боях под Артемовском.

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#боеприпасы
#расследование
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#всу
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«Он в агонии»: В Южной Осетии прокомментировали просьбу Зеленского о втором фронте
Гаглоев назвал призыв Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт агонией
17 октября 2023, 21:28

Фото: Сайт Кремля

Просьба президента Украины Владимира Зеленского об открытии второго фронта в Закавказье больше похожа на агонию киевских властей, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
«Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим», - прокомментировал ситуацию Гаглоев.

По его словам, подобное «беснование» вызвано нескончаемыми неудачами ВСУ на полях специальной военной операции. 

Ранее Зеленский заявил, что власти Грузии должны помочь Киеву и открыть второй фронт против России на территории Южной Осетии. Нынешний глава Украины также заявил, что это поможет Тбилиси «восстановить свой территориальную целостность».

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Британские корабли выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля
Британия направила корабли ВМС в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля
17 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/TebNad

Корабли ВМС Великобритании выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Об этом сообщили в Минобороны Британии.
Ранее сообщалось, что Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье для наблюдательных полётов над Израилем. Такие меры предприняты в знак поддержки Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#ракеты
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Путин призвал США научиться уважать других
17 октября 2023, 20:26

Фото: kremlin.ru

Соединенным Штатам необходимо научиться уважать других и искать компромиссы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для «Россия 24».
«Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам», - так глава РФ ответил на слова президента США Джозефа Байдена о намерении «подавить Россию».

Он также отметил, что представители США «с присущим им обычным блеском» улыбаются всем вокруг, однако, искать компромиссы и учитывать интересы других стран напрочь отказываются. 

По мнению Владимира Путин - желание кого-то подавить - это лишь признак того, что Соединенным Штатам ​«есть еще чему учиться».

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