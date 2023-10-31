Протестующие ворвались в Конгресс США и прервали выступление Блинкена

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Протестующие против проведения Израилем операции в секторе Газа ворвались в Конгресс США во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. Кадры транслировались на телеканале CNN.
Часть активистов подняла плакаты с призывами прекратить военные действия в секторе Газа, другие подняли руки, обмазанные красной краской, и выкрикивали лозунги против Израиля.
В это время Блинкен молча наблюдал за происходящим и ждал, пока охрана выведет всех активистов из зала, где проходило заседание.
Слушания в комитете Сената по ассигнованиям были посвящены финансированию Израиля и Украины. В частности, речь шла о выделении 106 млрд долларов по запросу президента США Джо Байдена. Блинкен во время выступления отметил, что эти средства помогли бы покрыть гуманитарные нужды в секторе Газа, на Украине, в Армении и других нуждающихся странах.
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В это время Блинкен молча наблюдал за происходящим и ждал, пока охрана выведет всех активистов из зала, где проходило заседание.
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Анастасия Чинкова