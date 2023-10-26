Противник секс-меньшинств «захватил» власть в США: что ждать от нового спикера Конгресса

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В американском Конгрессе произошла крупная смена руководства после исторического свержения Кевина Маккарти. Спикером Палаты представителей избран сторонник Дональда Трампа республиканец Майк Джонсон. Редакция «Радио 1» расскажет, какие изменения произойдут в части оказания финансовой помощи Украине, и почему в штабе Джо Байдена назвали назначение Джонсона «захватом».
Новый спикер Палаты представителей США
Новым спикером Палаты представителей Конгресса США стал республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон. Он обошёл своего политического соперника- демократа Хакима Джеффриса на 11 голосов. Джонсон имеет репутацию сторонника бывшего американского президента Дональда Трампа и славится резкими высказываниями против сексуальных меньшинств.
Джонсон, одержавший победу в Палате представителей, заявил, что к трудностям готов и его рабочий график на ближайшую неделю будет напряженным.
«Вы увидите, что Конгресс работает так усердно, как никогда раньше, и мы собираемся добиться успеха для американского народа», — заверил спикер Палаты.
Майк Джонсон об Украине
Республиканец ранее выступал с заявлениями о необходимости выделения Киеву дополнительных средств и был сторонником Украины. Однако сейчас к вопросам финансирования он относится более скептически, пишет The Hill. Джонсона не устраивает то, как Украина распоряжается военной помощью и дважды голосовал против направления Киеву нового транша.
Издание Bloomberg называет политика консервативным и отмечает его позицию в решении социальных вопросов. Республиканец критикует однополые браки, выступает против смены пола и требует прекратить финансирование сексуально-ориентированного образования детей младшего возраста.
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Джонсон проявил себя как сторонник Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон «фантастически» справится с работой. В беседе с журналистами политик охарактеризовал Джонсона как умного и конгрессмена.
Джонсон считается одним из ключевых союзников Трампа, который поддерживает его в ходе судебных процессов и солидарен с его политическими взглядами. Республиканец принимал участие в отмене президентских выборов в 2020 году. Тогда Трамп и его сторонники требовали признать выборы в США недействительными, однако попытки отменить выборы были безуспешными, и к власти пришел нынешний лидер США Дональд Трамп.
В штабе Байдена испугались нового спикера
Представитель предвыборного штаба Джо Байдена Аммар Мусса заявил, что избрание нового спикера палаты представителей означает «захват» фракцией республиканцев нижней палаты конгресса США. По его словам, «верный пехотинец» бывшего американского лидера Джо Байдена, будет подрывать социальное обеспечение США, продвигать идеи Трампа и его программы (движение MAGA – «Снова сделаем Америку великой»), стремиться закрепить аборты. Мусса добавил, что важный пост теперь занимает человек, который до сих пор не признал, что «Джо Байден победил на выборах в 2020 году».
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Спикером палаты представителей США стал республиканец Майк Джонсон
Анастасия Крестьянова