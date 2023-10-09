«Провал»: Маккарти обозначил роль США в атаке ХАМАС на Израиль

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Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, в ходе пресс-конференции, заявил, что атака ХАМАС на Израиль стала провалом, в том числе, и для американской разведки.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.
Напомним, 3 октября Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты.
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«Это был провал не только самого Израиля и израильской разведки. Он был и нашим тоже», - прокомментировал ситуацию Маккарти.
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Евгения Парфентьева