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Мифы Майдана привели к расколу в обществе и заставили граждан действовать против своих интересов. Об этом сообщил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своей статье, опубликованной на сайте «Другая Украина» он отметил, что украинский майдан – это лживый миф, который погубил государственность и привёл к расколу в обществе.
Медведчук отметил, что после этих событий экономическая, политическая сферы, а также безопасность страны находятся в упадочном положении, в связи с чем на Западе уже думают о том, чтобы списать Украину Зеленского как «провалившийся проект».
Также оппозиционер добавил, что украинский народ стал подопытным кроликом в руках западных спецслужб, которые заставили людей верить в то, чего в реальности нет.
Кроме того, по словам Медведчука, Украина всегда была «житницей и кузницей России», а все слова о прекрасном будущем после интеграции страны в Евросоюз ничем не обоснованы.
Он напомнил, что в годы СССР Украина была процветающим и развивающимся государством, но после распада страны, Запад уничтожил все достижения, не принеся никаких выгод.
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Медведчук отметил, что после этих событий экономическая, политическая сферы, а также безопасность страны находятся в упадочном положении, в связи с чем на Западе уже думают о том, чтобы списать Украину Зеленского как «провалившийся проект».
Кроме того, по словам Медведчука, Украина всегда была «житницей и кузницей России», а все слова о прекрасном будущем после интеграции страны в Евросоюз ничем не обоснованы.
Он напомнил, что в годы СССР Украина была процветающим и развивающимся государством, но после распада страны, Запад уничтожил все достижения, не принеся никаких выгод.
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Анастасия Чинкова