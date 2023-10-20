«Прожженный цинизм»: Лавров ответил Киеву о выгоде РФ в конфликте Израиля

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Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на слова Киева о том, что России выгоден конфликт между Израилем и Палестиной, в эфире программы «60 минут».
«Это циники, прожженные совершенно. У них единственная задача, чтобы про них не забыли, а про них могут забыть и не потому, что это нам захотелось, а потому, что в мире, к сожалению, происходят другие конфликты и складываются иные кризисные ситуации», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Он также отметил, что ситуацию в мире постоянно меняется, а вместе с ней меняются и приоритете Соединенных Штатов. Россия же к этому не имеет никакого отношения.
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