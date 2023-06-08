«Ъ»: Прямая линия Владимира Путина может пройти в ноябре-декабре 2023 года

Фото: Фотобанк Московской области
Об этом заявил изданию источник в администрации президента России
Прямая линия президента России Владимира Путина состоится в этом году и, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре. Об этом сообщил иcточник «Коммерсанта» в администрации президента России.
Изначально предполагалось, что она пройдет этим летом. Но пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит. Как объяснил источник «Ъ», лучше дождаться определенности на фронтах СВО, и именно поэтому теперь планируется провести прямую линию в ноябре-декабре 2023 года.
По словам чиновника АП, желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов, потому что проводить его уже после начала официальной кампании будет сложнее.
В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые президент страны ответил на 70 обращений. В 2022 году она не проводилась.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «прямая линия» очень важна для жителей России, но точные даты власти пока сказать не могут.
Изначально предполагалось, что она пройдет этим летом. Но пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит. Как объяснил источник «Ъ», лучше дождаться определенности на фронтах СВО, и именно поэтому теперь планируется провести прямую линию в ноябре-декабре 2023 года.
В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые президент страны ответил на 70 обращений. В 2022 году она не проводилась.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «прямая линия» очень важна для жителей России, но точные даты власти пока сказать не могут.
Артем Путинцев