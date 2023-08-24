Прямо сейчас США ведут тайную войну против Турции

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Прямо сейчас США ведут необъявленную войну против Турции, которая является союзником Турции по НАТО, написал журналист Тамер Коркмаз в статье для издания Yeni Safak.
«Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой «новой эры с США» быть не может», - прокомментировал ситуацию Коркмаз.
Журналист напомнил, что не так давно американские военные провели очередные учения с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена на территории Турции.
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