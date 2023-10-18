Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
Как утверждает Хагари, удар не был произведен с воздуха. Он отметил, что по данным израильских аэрофотоснимков, на поврежденной парковке имеются следы горения, структурные повреждения находящихся рядом зданий отсутствуют.
Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.
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Екатерина Коршунова