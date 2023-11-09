Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят

Фото: сайт Кремля
Мероприятие состоится в 2023 году, дата уже определена.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прямая линия и большая пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие.
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«Определились. Своевременно сообщим», - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о дате проведения прямой линии.
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», - добавил Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры. Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. По итогам переговоров будут подписаны совместные документы.
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Мария Фирсова