Публицист Каргин: Зеленский заигрывает с радикальными элементами

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Публицист, эксперт по Ближнему востоку и Израилю, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин заявил, что приветствие со стороны президента Украины Владимира Зеленского нациста в парламенте Канады является политической игрой украинского лидера.
«То, что Зеленский, будучи сам евреем, приветствует человека — нациста, который, возможно, участвовал в преступлениях нацистов, в том числе против других евреев, могу сказать, что это абсолютно аморальная, гнусная вещь. <…> Он заигрывает с радикальными элементами как внутри украинского общества, так и на Западе, и, скорее всего, он продолжит это делать», — отметил в беседе с RT Каргин.
Ранее сообщалось, что Польша требует от Канады извинений за чествование в парламенте североамериканской страны украинского националиста, служившего в войсках СС.
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Мелисса Тимофеева