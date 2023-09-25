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Публицист Каргин: Зеленский заигрывает с радикальными элементами

25 сентября 2023, 15:04
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Публицист, эксперт по Ближнему востоку и Израилю, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин заявил, что приветствие со стороны президента Украины Владимира Зеленского нациста в парламенте Канады является политической игрой украинского лидера.

«То, что Зеленский, будучи сам евреем, приветствует человека — нациста, который, возможно, участвовал в преступлениях нацистов, в том числе против других евреев, могу сказать, что это абсолютно аморальная, гнусная вещь. <…> Он заигрывает с радикальными элементами как внутри украинского общества, так и на Западе, и, скорее всего, он продолжит это делать», — отметил в беседе с RT Каргин.

Ранее сообщалось, что Польша требует от Канады извинений за чествование в парламенте североамериканской страны украинского националиста, служившего в войсках СС.

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#страны
#зеленский
#политика
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Аналитик Васильев объяснил чествование нациста в Канаде корнями из прошлого
25 сентября 2023, 15:20

Фото: istockphoto.com/tovovan

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что чествование экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте имеет исторические корни.
«Канадская позиция в значительной степени идёт из прошлого. После Второй мировой войны в Канаде осела значительная часть пособников нацизма. <...> Канадская позиция формируется в значительной мере той частью украинской диаспоры, которая может напрямую являться носителем идеологии, как этот 98-летний нацист, так и их потомками, которые восприняли эту нацистскую идеологию», — прокомментировал в беседе с RT Васильев.

А публицист, эксперт по Ближнему востоку и Израилю, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин заявил, что приветствие со стороны президента Украины Владимира Зеленского нациста в парламенте Канады является политической игрой украинского лидера.

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#история
#политика
#скандал
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Южная Корея пригрозила России ужесточением санкций
Пак Чин: Южная Корея введёт новые санкции, если Россия будет сотрудничать с КНДР
25 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Южная Корея и ряд других государств могут ввести антироссийские санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Северной Кореей. Об этом в интервью Ёнхап ньюс ТВ заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин.
Ранее Россия уже высказывалась о подобных заявлений, называя их пропагандой со стороны США.

Пак Чин отметил, что антироссийские санкции со стороны Южной Кореи уже действуют, однако они могут усилиться, чтобы не допустить военного сотрудничество России и КНДР. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США создают новые союзы на Востоке, которые направлены против России. В один из таких союзов входит и Южная Корея. 

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#южная корея
#россия
#санкции
#кндр
#сотрудничество
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«Позор!»: французский политик Филиппо пришёл в ярость от нацистского скандала с Зеленским
Филиппо: в рядах ВСУ до сих пор состоят нацисты
25 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/alzay

В рядах ВСУ состоят нацисты, о чём говорит чествование президентом Украины Владимиром Зеленским бойца, который в годы Второй мировой войны служил в войсках СС. Об этом в соцсети X написал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он назвал такой поступок Зеленского позором, который подтверждает, что в рядах украинской армии по-прежнему состоят нацисты. 

Кроме того, Филиппо был возмущён и поведением Запада, который всё это поддерживает.

Ранее сообщалось, что 22 сентября представители Канады и Украины аплодировали украинскому националисту Ярославу Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина» и убивал поляков и евреев. 

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#украина
#франция
#владимир зеленский
#скандал
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Политолог Светов: Финляндии невыгодна сильная Россия
25 сентября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что Финляндии нужна слабая Россия.
Так он объяснил слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан.

«Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия. Ну, Россия слабой не будет, а как вы будете, непонятно», — прокомментировал в беседе с RT Светов.

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, в свою очередь, подчеркнул, что подобное русофобское отношение финнов вызвано информацией местных СМИ, а также страхом возвращения Финляндии России.

«Никто не дал Финляндии больше, чем Россия. А долгая обработка информационная всегда делает своё дело. У меня много знакомых в Финляндии, раньше они тесно сотрудничали с нами, женились на русских, и т.д. Но сейчас они жестко настроены против России. И это люди среднего класса… Это говорит о том, что финны очень подвержены реагированию на публикации в СМИ, чья риторика выстроена, в принципе, антирусски», — пояснил в беседе с «Царьградом» Михайлов.

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#россия
#политолог
#финляндия
#политика
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В Венгрии сделали важное заявление по Украине
Орбан: Венгрия не поддержит Украину, пока не вернут права закарпатским венграм
25 сентября 2023, 14:50

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни на одном международном форуме, а также на политической арене до тех пор, пока Киев не вернет права венгерскому национальному сообществу.
Он уточнил, что речь идет о правах венгерского сообщества, которые они имели до 2015 года. По его словам, Украина уже несколько лет терроризирует венгерские школы, пытаясь переделать их в украинские.
 
«Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей. Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», - сказал Орбан.

Он также отметил, что в одной из школ запретили петь гимн Венгрии и надевать одежду в национальных цветах страны.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ожидает от Украины не только словесной поддержки, но и реальных действий в соблюдении прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. 


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#права
#правительство
#украина
#ес
#нато
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Визит Зеленского в Канаду закончился нацистским скандалом
Зеленский в Канаде поприветствовал нациста дивизии СС «Галиция»
25 сентября 2023, 14:49

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский вновь угодил в скандальную историю. Накануне глава государства отправился в Канаду, которая является союзником Киева и оказывает стране военную и финансовую помощь. Власти Канады оказались благодушными и позволили украинскому лидеру выступить на заседании парламента, которое состоялось в пятницу. Зеленский горячо поприветствовал украинского нациста, приглашенного на мероприятие, чем вызвал негодование у общественности и представителей ряда государств. Редакция «Радио 1» расскажет, как на выходку украинского президента отреагировали в мире и какие последствия его ждут.

Эсэсовец в парламенте Канады


Добровольческая Дивизия СС «Галиция», ветераном которой стал приглашенный на заседание парламента Канады гость, была сформирована из украинских нацистов во времена Второй Мировой войны. Бойцы военных группировок впоследствии были осуждены Нюрнбергским международным трибуналом, а ряд стран, в том числе Канада, отчаянно боролись с нацистскими проявлениями дивизии. Формирование славилось зверствами в отношении евреев, поляков, словаков и белорусов.

Спикер палаты общин Энтони Рот назвал приглашенного ветерана «Героем Канады и Украины», так как он воевал против русских. Общественность возмутилась теплому приветствию украинского нациста и его чествованием. Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспешил оправдаться и заявил, что не знал о прошлом украинского ветерана и его нацистских взглядах.

Зеленский в канадском парламенте


Президент Украины и его супруга Елена Зеленская горячо аплодировали 98-летнему ветерану Дивизии СС «Галиция». Это факт прокомментировало британское издание Daily Mail. Авторы статьи обратили внимание, что Владимир Зеленский является этническим евреем, однако тепло приветствовал нациста, которой состоял в рядах тех, кто уничтожал представителей этой нации. Более того, в биографии украинского лидера присутствует тот факт, что его близкие родственники были уничтожены во время Холокоста. Издание также отмечает, что президент Украины до настоящего времени не комментировал произошедшее.

Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте
Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте

Польша требует у Зеленского и Трюдо извинений 


После придания огласке ситуации с чествованием украинского нациста, извинений от Киева и Оттавы потребовала Варшава. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что страна является самым близким союзником Украины и ждет от Владимира Зеленского извинений. Он также напомнил, что формирование виновно в убийстве тысячи поляков и евреев. Дзельский подчеркнул, что  Польша не намерена обелять преступников.

Россия назвала чествование нациста позором 


Россия назвала позором для Канады чествование ветерана дивизии СС «Галиция». Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады овации украинскому нацисту. Он заявил, что эта ситуация стала для Канады позором и нет ничего, чтобы могло оправдать поступок властей страны.
 
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#польша
#владимир зеленский
#рф
#канада
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Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину
25 сентября 2023, 14:38

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в страну первой партии танков Abrams производства США.
«Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне написала, что в субботу, 23 сентября, на Украину раньше назначенного срока прибыла первая партия американских танков Abrams, теперь они смогут участвовать в контрнаступлении. Кроме того, уже в ближайшее время Украина получит следующую партию танков, однако их число не уточняется.

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#сша
#украина
#партия
#зеленский
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«Обойдемся без дружбы»: Польша сделала шокирующее заявление об Украине
Канцелярия президента Дуды: прекрасно обойдемся без дружбы с Украиной
25 сентября 2023, 14:20

Фото: istock /ValleraTo

Министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Такое заявление Пшида сделал во время эфира на радиостанции RFM FM.

«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна», — заявил Пшида.
Также глава международной политики сказал, что Украина сама должна заботится о поддержке со стороны Польши, ведь страна находится в бедственном положении.

Кроме того, Пшида подчеркнул, что Украина должна осознавать, что раскол среди европейских стран нельзя допускать, потому что от этого в выигрыше остается третья сторона в лице Москвы. 

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#армия
#украина
#министр
#заявление
#польша
#ес
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Депутат Водолацкий заявил о потере суверенитета Финляндией
25 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/diegograndi

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что высказывания главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан, свидетельствует, в том числе, о том, что страна теряет свой суверенитет.
Вступив в НАТО Финляндия, считает Водолацкий, будет делать и говорить всё, что укажут ей в альянсе, а значит независимость страны теперь будет под вопросом.

Он добавил, что подобная русофобская политика руководства Финляндии вредна для граждан государства.

«Финляндия будет терпеть и экономические, и политические убытки, но будет поддерживать тот курс, который ей уже определили. То есть Финляндия теряет свой суверенитет. Руководство Финляндии становится на путь русофобии, в ущерб своим гражданам, в ущерб развитию туризма, экономики», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.

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#санкции
#политика
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