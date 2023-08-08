Punchbowl: Белый дом может попросить у Конгресса десять млрд долларов для Киева

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Белый дом на текущей неделе может запросить у Конгресса дополнительные средства для финансирования Киева. Сумма запроса составит порядка 10 млрд долларов. Об этом сообщает портал Punchbowl, ссылаясь на собственные источники.
«Ожидается, что Белый дом на этой неделе официально попросит дополнительное финансирование для Украины и на ликвидацию последствий стихийных бедствий внутри страны», - говорится в сообщении.
При этом запрашиваемая сумма может достигнуть 10 миллиардов долларов, однако она еще обсуждается американскими чиновниками. Пока не понятно, одобрит ли Конгресс запрашиваемую сумму, так как средства могут быть направлены для военной помощи Тайваню.
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