Пушилин: ДНР готова к проведению выборов в сентябре

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Республике всё готово к проведению сентябрьских выборов, однако остаются вопросы безопасности. Об этом он сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что началась встреча президента России Владимира Путина и врио главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе которой последний сообщил, что ситуация в Республике продолжает оставаться напряжённой из-за постоянных атак ВСУ, однако российские военные с помощью современного вооружению держат ситуацию под контролем. Также он рассказал об использовании Украиной кассетных боеприпасов, что создаёт огромный риск для безопасности региона.
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Анастасия Чинкова