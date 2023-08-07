Пушилин: из-за ударов ВСУ кассетными бомбами растет число жертв среди мирных жителей

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Врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно используют кассетные боеприпасы, чтобы перегрузить российскую систему противовоздушной обороны.
«С учетом применения кассетных боеприпасов растет количество жертв среди мирных жителей. Киев делает это целенаправленно, перегружает нашу ПВО», — заявил Пушилин.
Накануне вечером Пушилин сообщил об обстреле Куйбышевского района Донецка кассетными боеприпасами. По его словам, пострадали пять человек. Также повреждения получили восемь домой и здания городской инфраструктуры.
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Элина Позднякова