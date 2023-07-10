Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР тяжелой, но полностью контролируемой

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается тяжелой, но полностью контролируемой.
Пушилин также сообщил, что ВСУ не направляют крупные силы в бой, как делали в начале наступления. Они действуют малыми группами. В Артемовске ВСУ постоянно проводят обстрелы, из-за чего разминирование в настоящее время не представляется возможным. Глава региона добавил, что несмотря на сложность ситуации, она полностью контролируема.
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