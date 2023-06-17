Пушилин: Ни один из предложенных мирных планов не отвечает интересам России

Фото: kremlin.ru
«И тогда, и сейчас наша позиция неизменна. Мы не можем остановить СВО до тех пор, пока не достигнем полного выполнения целей по денацификации и демилитаризации украинской территории. В противном случае мы получим конфликт, тлеющий у наших границ», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, в рамках встречи африканской делегации в Санкт-Петербурге, заявил, что Украине и России пора сесть за стол переговоров. «Настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну, потому что эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру», -