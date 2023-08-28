Пушилин обвинил Киев в намеренном затруднении переговоров по обмену пленными

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевские власти демонстрируют недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными. Об этом он сообщил в фире телеканала «Россия 24».
Глава региона пояснил, что речь идет об обмене с украинской стороной пленными военнослужащими. Переговоры по данному вопросу проходят в сложной обстановке и при непростых условиях, добавил он. Пушилин сообщил, что около 270 российских военных в настоящее время находятся в плену у ВСУ. Меры по их возвращению в Россию принимаются.
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