Пушилин потребовал ликвидировать МИД ДНР

Фото: Сайт Кремля
Денис Пушилин объявил о начале ликвидации МИД ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал ликвидировать в регионе Министерство иностранных дел. Об этом сообщили на официальном сайте главы региона.
Так, отмечается, что завершить все процедуры, касающиеся ликвидации, нужно не позднее 31 августа текущего года.
Кроме того, уточняется, что для выполнения указа в регионе будет создана специальная комиссия. Она будет состоять из 11 человек. Возглавлять ее будет исполняющий обязанности главы МИД ДНР Сергей Пересада.
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Так, отмечается, что завершить все процедуры, касающиеся ликвидации, нужно не позднее 31 августа текущего года.
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Татьяна Лаврова