Пушилин сообщил, что вся Клещеевка находится под контролем ВС РФ

Фото: сайт Кремля
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Клещеевка полностью находится под контролем российских сил.
Глава региона отметил сложность ситуации на направлении к югу от Артемовска, однако добавил, что благодаря грамотной работе ВС РФ, Клещеевка перешла под российский контроль. Пушилин заявил, что село было следующей целью ВСУ, так как они подошли к нему практически вплотную.
Читайте также:
Пушилин оценил первый этап контрнаступления ВСУ
Пленный из «Кракена» Приходько рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
ВСУ понесли значительные потери при наступлении под Артемовском
Анастасия Крестьянова