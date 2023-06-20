Пушилин вручил первые награды за освобождение Артемовска

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Врио главы ДНР вручил награды российским военным за освобождение Артемовска
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о первом вручении медалей «За освобождение Артемовска». Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, к наградам были представлены российские бойцы, которые принимали участие в освобождении города. Глава региона совместно с сенатором Александром Вайнбергом выразили военнослужащим слова благодарности и вручили государственные награды. Пушилин отметил, что российские солдаты вошли в историю Донбасса и выразил им признательность за самоотверженное спасение мирных граждан.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин вручил награды участникам СВО.
По его словам, к наградам были представлены российские бойцы, которые принимали участие в освобождении города. Глава региона совместно с сенатором Александром Вайнбергом выразили военнослужащим слова благодарности и вручили государственные награды. Пушилин отметил, что российские солдаты вошли в историю Донбасса и выразил им признательность за самоотверженное спасение мирных граждан.
Анастасия Крестьянова