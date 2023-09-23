Пушилина избрали на должность главы ДНР

Фото: сайт Кремля
На пост главы Донецкой Народной Республики избран Денис Пушилин, сообщается на его официальном сайте. Сразу после анонса результатов выборов прошла инаугурация нового руководителя региона. На пост главы ДНР также претендовали депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар.
В своей речи Пушилин пообещал оправдать доверие избирателей и предпринять все необходимые шаги для возвращения мира и благополучия в регион. Он также выразил надежду на то, что Донбасс будет продолжать свои строительные и трудовые достижения, оставаясь важной частью России.
Церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Также стоит отметить, что в субботу были избраны главы двух других регионов: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо возглавил Херсонскую область.
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Церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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Артем Кузьмин