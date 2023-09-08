Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что американский предприниматель Илон Маск показал в ситуации со Starlink в Крыму самостоятельность мышления, что в нынешней Америке крайне необычно. Об этом российский политик написал в своем Телеграм-канале.
«В чем Маску не откажешь, так это в самостоятельности мышления. В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален. А это уже необычно в нынешней Америке», — заключил Пушков.
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