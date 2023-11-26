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Пушков напомнил Бербок о нежелании ряда стран принимать Украину в ЕС

26 ноября 2023, 15:30
artJazz

artJazz

Сенатор Алексей Пушков в своём Телеграм-канале заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок напрасно забыла о том, что не все члены Евросоюза (ЕС) согласны с присоединением к союзу Украины.

«Создалось впечатление, словно Бербок забыла о том, что в Евросоюзе 27 стран, Германия там не одна. Далеко не все хотят видеть в Евросоюзе Украину», — говорится в публикации.

Он добавил, что вступление в ЕС Украины подорвёт финансовое положение и единство содружества, или даже станет причиной раскола Евросоюза.

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#германия
#ес
#украина
#евросоюз
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Украинский генерал Кривонос раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
26 ноября 2023, 16:43

Генерал ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинскому населению нужно говорить правду о ситуации на фронте. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. Но это все произошло на самом деле? Нет», — уверен Кривонос.

По этой же причине генерал сыронизировал, предложив президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, сообщающего ему недействительную информацию о ходе вооружённого конфликта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#президент
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#сво
#всу
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Трамп недоволен отсутствием граждан США среди освобожденных ХАМАС заложников
26 ноября 2023, 15:21

Фото: istock / e-crow

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике действующее руководство Америки во главе с Джо Байденом.
Причиной стал тот факт, что в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не освободили н одного американца. По мнению  Трампа, это демонстрирует неуважение к США и его руководству, сообщает  Fox News.

«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернул людей из других стран, но до сих пор не вернул ни одного американского заложника? Для этого есть только одна причина: никакого уважения к нашей стране и нашему руководству», —такое сообщение Дональд Трамп в Truth Social.
По его словам, подобное развитие событий можно назвать «очень печальным и темным периодом для Америки».

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Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО

Мурадов сообщил о попытках Украины блокировать контакты Крыма с миром
#сша
#израиль
#политика
#новости
#хамас
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Посольство РФ сообщило о попытке США связать «голодомор» с СВО
26 ноября 2023, 12:47

Фото: iStock/kieferpix

В дипломатической миссии отметили, что США раскручивает лживый тезис о том, что советское руководство якобы целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев.
ТАСС пишет, что попытки американской администрации увязать голод на Украине в начале 1930-х годов с СВО можно объяснить стремлением демонизировать Россию. Об этом сказано в комментарии, который распространило в субботу посольство РФ в Вашингтоне.

«Подобная трактовка событий 1930-х годов коренным образом искажает историю», - заявили в посольстве РФ, вспомнив, что «масштабный неурожай и нехватка продовольствия 90 лет назад стали гуманитарной катастрофой для Советского Союза».
В дипмиссии отметили, что последствия этого стали «общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов огромной страны». 
В ведомстве отметили, что нелепо выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с СВО. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему на Украине именно «режим». По мнению пресс-секретаря президента РФ, «в нормальном руководстве страной», где проживают миллионы русских, невозможны такие дискриминационные заявления, которые допускает Киев. Такие высказывания характерны для режима.

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В Британии назвали серьёзного врага ВСУ

Мурадов сообщил о попытках Украины блокировать контакты Крыма с миром
#сша
#сво
#россия
#новости
#украина
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Мурадов сообщил о попытках Украины блокировать контакты Крыма с миром
26 ноября 2023, 11:57

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Попытки Киева блокировать международные контакты Крыма оказались неудачными.
Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. По его словам, Крым активно развивает сотрудничество со многими регионами мира. 

«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», - рассказал Георгий Мурадов РИА Новости.
С его слов, общий вектор международной работы постпредства Крыма направлен на то, чтобы содействовать наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада. По словам Мурадова, идёт борьба за новое, справедливое мироустройство. Рассказать о конкретных международных планах Мурадов отказался.

«Чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе»,-объяснил своё решение Георгий Мурадов. 
Ранее сообщалось, что Авдеевская промышленная зона, которая находится в районе станции «Ясиноватая 2», полностью освобождена от оккупации противника. Она продолжалась 6 лет. Украинская армия не смогла удержаться в этом районе, даже несмотря на многолетние укрепления, кассетные боеприпасы, а также численное превосходство.

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#крым
#россия
#мир
#политика
#новости
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Украина начала массированную охоту на женщин и детей с помощью беспилотников
Посол МИД России Мирошник: Киев охотится на детей с помощью дронов
26 ноября 2023, 05:50

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские власти открыли охоту на мирное население Донецкой народной республики (ДНР) с помощью дронов — в том числе на женщин и детей. Об этом написал в своём Telegram-канале посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что в Донецке в результате из-за взрыва сброшенного беспилотником Вооружённых сил Украины (ВСУ) боеприпаса пострадала женщина. Ещё один украинский дрон сбросил гранату в другом районе Донецка, в итоге оказался ранен сварщик ГУП «Вода Донбасса».

«ВСУ продолжают «охоту за мирными гражданами» с ударных беспилотников. Здесь ошибки быть не может они прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!» — написал дипломат.

Вооруженные силы Украины стали чаще атаковать гражданскую инфраструктуру в прифронтовых городах. Они наносят удары беспилотниками по жилым домам, линиям электропередач, а также объектам, обеспечивающим подачу газа и электричества.

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#россия
#украина
#днр
#беспилотник
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Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис рассказал, почему исчезнет Украина
Глава МИД Литвы: Украина может перестать существовать из-за усталости
26 ноября 2023, 05:14

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Украина может исчезнуть, если поддастся усталости от военного конфликта с Россией, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его заявление опубликовано на официальном сайте литовского МИДа.
«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — считает глава литовской дипломатии.

Решение этой проблемы, по мнению Ландсбергиса, имеется не у Киева, а у стран Запада, поскольку только у последнего есть достаточная для этого структурная мощь, в том числе в плане вооружений.

Провал контрнаступления ВСУ и огромные потери на поле боя уже привели к тому, что «некоторые голоса начали размышлять о возможности переговоров» с российской стороной, поскольку западные страны уже начали уставать от поддержки Украины. Кроме того, перспектива Дональда Трампа стать президентом США может сильно подорвать поддержку Киева.

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#мид
#литва
#украина
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Бывший аналитик ЦРУ назвал срок окончания боевых действий на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине может закончиться к февралю
26 ноября 2023, 04:19

Фото: iStock/olegda88

Украина не устоит в военном противостоянии с Россией дольше, чем до февраля 2024 года, но власти США до последнего буду отрицать как этот факт, так и собственный стратегический проигрыш. Об этом в эфире в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил Джонсон. Он считает, что это может произойти из-за нежелания Запада и дальше оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что конфликт на Украине можно было завершить ещё в самом его начале, весной 2022 года. Депутат, возглавлявший киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что эскалации конфликта можно было избежать, если бы Украина согласилась с требованием России о нейтральном статусе, а также отказалась от вступления в НАТО.

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Мэр Львова нахамил полякам
URA.RU: Мэр Львова Садовой призвал Польшу прекратить блокаду на границе
26 ноября 2023, 03:30

Мэр украинского Львова Андрей Садовой обратился в социальных сетях к властям Польши с требованием прекратить блокаду на границе, сообщает РИА Новости.
Садовой назвал польских дальнобойщиков «группой маргиналов», блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая вот уже второй год «защищает безопасность Европы». По его словам, это нивелирует весь гигантский вклад Польши в победу Украины.

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины, цена которой слишком высока?» — задал в конце своего обращения Садовой вопрос на польском языке.

Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил ранее замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

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#львов
#мэр
#обращения
#польша
#украина
#водители
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Премьер Баварии Зёдер заявил, что Германия находится в остром кризисе
26 ноября 2023, 03:02

Фото: iStock/macky_ch

Германия находится в «тяжёлом государственном кризисе» на фоне собственных бюджетных проблем. Об этом заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, передаёт ТАСС.
«Это правительство изжило себя», — высказался Зёдер, добавив, что у нынешнего кабмина ФРГ «нет ни плана, ни головы», и его место в оппозиции.

Ранее немецкий конституционный суд признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. Судебный орган сослался на действующий принцип так называемого «долгового тормоза», не позволяющего неограниченно увеличивать долговой бюджет государства.

В интервью изданию Bild глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что эта блокировка судом €60 млрд приведет к тяжелым последствиям для экономики страны в краткосрочной перспективе. По мнению Линднера, теперь государству придется модернизировать экономику, опираясь на меньшие вложения.

Российский предприниматель и бизнесмен Олег Дерипаска предрёк Германии участь нищенки на паперти. По его мнению, скачок цен на энергоносители, а также тотальный дефицит не доведут экономику страны до добра.

В 2022 году экономика Германии, как и всей Европы в целом, столкнулась с явным энергетическим кризисом, во многом связанным с антироссийскими санкциями и постепенным отказом от российских энергоносителей.

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#германия
#кризис
#бюджет
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