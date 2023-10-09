Пушков назвал судьбу Украины после эскалации в Израиле

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Председатель комиссии Совета федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале сообщил, что на фоне эскалации конфликта в Израиле приоритетность Украины у западных стран снизится. Информацию передает РИА Новости.
По мнению Пушкова, Соединенные Штаты теперь будут работать на «два фронта» — украинский и израильский. Сенатор добавил, что в ином случае все поймут, что Вашингтон не может вынести бремя «глобального лидерства».
Коме того, по словам Пушкова, Белый дом должен быть благодарен «Богу или председателю КНР», за то, что на Америку не обрушился еще и кризис вокруг Тайваня.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», — заявил Пушков.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак