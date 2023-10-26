В Совфеде назвали олицетворяющий провал Байдена на Украине шаг

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Предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена для членов конгресса стало фактическим признанием бессмысленности его предыдущих доводов и провале на Украине. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.
Этими словами сенатор отреагировал на материал Politico. Издание пишет, что администрация американского президента призывает представителей двух политических партий в Конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего выделения помощи Украине тем, что она якобы станет залогом экономического роста в Штатах.
«Информационная обстановка в США вокруг Украина заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами», — написал Пушков.
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