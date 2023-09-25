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Страны Запада своей «укроиноманией» сами добились того, что украинское руководство стало нагло себя вести и бесстрашно хамить им. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
«Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной», - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ему было странно наблюдать, как министр обороны Германии Борис Писториус оправдывается перед мэром Киева Виталием Кличко из-за не принятого решения об отправке Украине дальнобойных ракет Taurus. Сам же Кличко всем своим видом показывал, что, сколько бы вооружения Киеву не передали их западные партнеры, ему все равно это будет мало.
При этом, по данным газеты Politico, предстоящие выборы и внутренние трудности заставили некоторых из самых преданных партнеров Украины в Европе уменьшить свою поддержку.
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