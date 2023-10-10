Пушков ответил на слова американского генерала Милли о войне с Россией

При этом одним из характерных моментов современного мира, как указывает автор, является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели "решающий перевесИзраиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.