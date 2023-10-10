Пушков ответил на слова американского генерала Милли о войне с Россией

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Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал с серьезностью отнестись к словам американского генерала Марка Милли о возможной войне США и России в ближайшее десятилетие. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале.
Напомним, немного ранее бывший председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что вероятность военного конфликта Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет вырастет, если РФ одержит победу на Украине.
Он также отметил, что возможно у Вашингтона не будет времени и возможности для военного конфликта, потому что многие кандидаты на президентский пост США считают главным врагом своей страны не Россию, а Китай.
Кроме того, по словам Пушкова, при таких обстоятельствах бюджет обороны США значительно вырастет или увеличится вдвое.
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«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — написал Пушков.
Кроме того, по словам Пушкова, при таких обстоятельствах бюджет обороны США значительно вырастет или увеличится вдвое.
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Алина Юрчак