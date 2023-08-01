Пушков предрек неожиданный исход президентской гонки в США

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что судебные тяжбы и коррупционные расследования могут исключить из президентской гонки в США Дональда Трампа и нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. Таким мнением он поделился в своем телеграмм-канале.
По мнению Пушкова, Трамп может выйти из предвыборной гонки из-за обвинений и судебных разбирательств, а Джо Байден - в силу скандалов, которые его окружают или по состоянию здоровья. Он также добавил, что к власти могут прийти совсем новые кандидаты.
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Анастасия Крестьянова