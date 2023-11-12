Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли

США и Великобритания опасаются втягивания в конфликт с Россией из-за действий киевских властей, поэтому отношения между украинскими и западными спецслужбами постепенно ухудшаются. Об этом в статье для газеты Sunday Times сообщил британский политолог и авто книг о России Марк Галеотти.