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Сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись высказать всю правду о влиянии США на Европу, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики», - прокомментировал ситуацию Пушков.
Остальные же европейские лидеры предпочитают молчать, считает сенатор.
В то же время Орбан считает, что существование Украины держится только на деньгах Запада.
«Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян», - заявил премьер-министр Венгрии.Читайте также:
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Евгения Парфентьева